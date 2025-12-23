元モーニング娘。で元テレビ東京アナウンサーの紺野あさ美（３８）が２０日、ＹｏｕＴｕｂｅチャンネル「こんこんちゃんねる」に新規動画を投稿。断捨離に励み、１００個捨てるものをなんとか絞り出したことを報告した。紺野は、２０１７年、日本ハムの杉浦稔大投手（３３）と結婚。長女（８）、長男（６）、次男（４）、次女（１）を授かっている。ミニマリストに憧れている紺野。「ついに重い腰を上げて大断捨離を決行しま