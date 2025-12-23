「BRISKSTAND 名古屋栄」は、栄の商業施設「食べるテラスSAKAE」に、2025年9月オープンしたハンバーガー店です。神戸市に本店を構え、愛知県では岡崎市に続く2店舗目。名古屋では初出店となります。看板メニューは、これまでのハンバーガーの概念を覆す「切ったやつ」。グルメハンバーガーの日本一を決める「JAPAN BURGER CHAMPIONSHIP2025」で優勝した一品です。半分に切った