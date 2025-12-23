「金鯱うなぎ 伏見店」は、地下鉄「伏見駅」から徒歩1分。2025年8月にオープンした、昼のみ営業のうなぎ店です。手頃な価格で楽しめる半尾の「うな丼」をはじめ、名古屋めしの定番「ひつまぶし」、キャビアをあしらったインパクト抜群の「ご褒美うな丼」まで、幅広いうなぎメニューがそろいます。うなぎは炭火焼にこだわり、手間暇かけてじっくり焼き上げることで、表面はパリッと香ばしく、中はジューシ}