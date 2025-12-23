あえて旧モデルを廉価で登場させた「戦略的モデル」トヨタ「プリウス」は、現行5代目モデルでスポーティなスタイリングと上質な内装を備え、トヨタ車の中でも上級ハイブリッドモデルとして位置づけられています。そんなプリウスですが、かつては新車価格が200万円を下回るモデルが設定されていました。新車価格が全体的に高騰している昨今、この格安なモデルとはどのようなクルマだったのでしょうか。【画像】超カッコイイ！