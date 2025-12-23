街はクリスマスムード一色。年内最後のビッグイベント・クリスマスのお楽しみといえば「プレゼント交換」ではないでしょうか。ママたちが経験した、現夫との「クリスマスプレゼント」に関するエピソードを紹介します。今回は、とんちきプレゼントからの心温まるエピソード。彼（現夫）「なんとなくキミのイメージだったから買っちゃった」私をイメージしたプレゼント？なになに、どんなイメージ〜？なんて淡い期待を胸に受け取