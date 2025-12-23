»°É©ÃÏ½ê¤Ï23Æü¡¢Ê¡²¬»Ô¡¦Å·¿À¤Î¾¦¶È»ÜÀß¡Ö¥¤¥à¥º¡×À×ÃÏ¤Ç·úÀßÃæ¤ÎÂç·¿Ê£¹ç¥Ó¥ë¤Î´°À®¤¬¡¢·×²è¤·¤¿2026Ç¯12·îËö¤«¤é27Ç¯5·îËö¤ËÃÙ¤ì¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£ÃÏ²¼¤Î¹½Â¤Êª¤¬ÁÛÄê°Ê¾å¤Ë¹Å¤¯²òÂÎ¤Ë»þ´Ö¤òÍ×¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£³«¶È¤ÏÆ±Ç¯Ãæ¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£