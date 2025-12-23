教育委員会が「重大事態」として認定 静岡県湖西市の小学校で、6年生の児童が同級生から暴言などのいじめを受け適応障害を発症した可能性があるとして、湖西市教育委員会が「重大事態」と認定していたことが、分かりました。 市教委によりますと、市内の小学校に通う6年生児童は、周囲から暴言などのいじめを受け、頭痛や腹痛などの症状が現れ、医師から適応障害と診断されました。 市教委は2025年7月下旬に「いじめ」の重大事