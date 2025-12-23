22Æü¡¢²¼´Ø»Ô¤Î¥À¥à¤ÇÅÉÁõ¹©»ö¤Î¤¿¤á¤ÎÂ­¾ì¤òÀßÃÖ¤·¤Æ¤¤¤¿20Âå¤ÎÃËÀ­ºî¶È°÷¤¬¡¢¥À¥à¸Ð¤ËÍî¤Á¤Æ»àË´¤¹¤ë»ö¸Î¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£»ö¸Î¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢²¼´Ø»ÔµÆÀîÄ®¤Î¡ÖÅò¤Î¸¶¥À¥à¡×¤Ç¤¹¡£¤­¤Î¤¦¸áÁ°11»þ20Ê¬¤´¤í¡¢¹©»ö´Ø·¸¼Ô¤«¤é¡Öºî¶È°÷¤¬Å¾Íî¤·¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¤È110ÈÖÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Åö»þ¡¢Åò¤Î¸¶¥À¥à¤Ç¤Ï¡¢¥À¥à¤ÎÊÉÌÌ¤ÎÅÉÁõ¹©»ö¤ò¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎÂ­¾ì¤ÎÀßÃÖºî¶È¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¤¤Æ¸½¾ì¤Ë¤Ï4¿Í¤Îºî¶È°÷¤¬¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¥À¥à¸Ð¤ËÅ¾Íî¤·¤¿¤Î