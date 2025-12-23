タイBLドラマ『Battle Of The Writers』が、2026年1月6日深夜0時よりFODで全話独占見放題配信される。【写真】Snow Man向井康二が主演！タイBLドラマ『Dating Game』場面カット本作は、タイ国内外で大ヒットしたBLドラマ『Cutie Pie』でカップル役を演じたTutor＆YimがW主演で贈る、小説家たちの競争と愛を描いたラブストーリー。配達員として働きながらウェブ小説を書いている新人小説家・オップウン（Yim＝パリニャコン・