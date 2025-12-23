米パープレキシティのロゴ＝2024年1月（ロイター＝共同）【ニューヨーク共同】生成人工知能（AI）検索サービスを展開する米新興企業パープレキシティは22日、配信記事などの取り扱いを巡って共同通信社から受け取った抗議書に対し、回答書を送付した。共同通信と加盟社の「懸念を真摯に受け止める」としたが、配信記事の即時利用停止などの要求には応えなかった。回答書では、配信記事を隠れて収集し記事の全文を保存・利用し