小学館は12月22日、マンガワンにて原作・サンドロビッチ・ヤバ子氏、作画・MAAM氏のマンガ「一勝千金」第66話「皆一緒だよ♡」の無料公開を開始した。 「一勝千金」は、女子専門の裏格闘団体で戦う少女たちを描いた格闘ドラマ。第66話では、斯藤うたに敗北した3人の部屋に皆が集まり、レイが「星の子供」について説明する。 なお、