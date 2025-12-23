JR九州はかつて「SL人吉」の客車として活躍した50系客車を使用し、豊肥本線を夜通し走行するツアー「50系客車で行く！豊肥本線夜行列車の旅」を発売。運転日は2026年1月23日(金)の熊本発と、1月24日(土)の別府発を設定。深夜の豊肥本線・日豊本線を、DE10形機関車とDD200形機関車が前後に連結される「プッシュプル方式」で駆け抜けます。硬券タイプの記念乗車証や軽食も付くということで、鉄道ファンにはたまらない内容となってい