RSKテレビで放送中の「SUNDAYスマイルGOLF」。番組に出演する女子プロゴルファーなどが出場するプロアマ大会が玉野市で開かれました。 【写真を見る】渋野日向子プロなど女子プロゴルファーが出場するプロアマ大会が玉野市で開催【岡山】 毎週日曜朝に放送中の「SUNDAYスマイルGOLF」に出演する女子プロゴルファーと、地元の経営者ら約90人が出場したプロアマ大会。 岡山市出身の渋野日向子プロとドライバ