横浜FCは12月23日、ユーリ・ララが契約満了に伴い、2025シーズンをもって、クラブを離れることを発表した。2023年にブラジルのヴァスコ・ダ・ガマから横浜FCへ加入したユーリ・ララは、１年目はJ１で26試合・３得点を記録。J２で戦った２年目は37試合・５得点をマークし、J１昇格に貢献。2025年シーズンは32試合・１得点の成績だった。31歳のMFはクラブの公式サイトを通じて、「本日をもって横浜FCを離れることになりました