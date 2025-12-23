23日の日経225オプション2026年1月限（最終売買日1月8日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は1万217枚だった。うちプットの出来高が7104枚と、コールの3113枚を上回った。プットの出来高トップは2万8000円の946枚（1円安2円）。コールの出来高トップは5万3000円の354枚（47円安78円）だった。 コールプット 出来高