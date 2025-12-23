23日の日経225オプション2026年2月限（最終売買日2月12日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は1335枚だった。うちプットの出来高が939枚と、コールの396枚を上回った。プットの出来高トップは4万2500円の179枚（170円）。コールの出来高トップは5万2500円の63枚（150円安625円）だった。 コールプット 出来高前日