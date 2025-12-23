23日の日経225オプション2026年3月限（最終売買日3月12日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は100枚だった。うちプットの出来高が89枚と、コールの11枚を上回った。プットの出来高トップは2万円の42枚（4円安14円）。コールの出来高トップは7万円の5枚（3円）だった。 コールプット 出来高前日比 価格 行使価