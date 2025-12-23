在フィリピン中国大使館は12月22日、中国とフィリピンの法執行部門がこのほど緊密に協力し、中国公民の拉致・殺害事件に関与した施純芳容疑者を逮捕したと発表しました。両国の法執行部門は同日、施容疑者を飛行機で護送、送還しました。 施容疑者は中国公民を対象とした拉致、殺人など重大な刑事事件に関与した疑いがあるとされています。中国とフィリピンの法執行部門は2年余りの調査と追跡を経て、最近フィリピンでの潜伏場所を