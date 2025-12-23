吉澤要人（原因は自分にある。）と雨宮翔（GENIC）がW主演を務める、読売テレビ・ドラマDiVE枠『親友の「同棲して」に「うん」て言うまで』（2026年1月12日スタート、毎週月曜深1：29〜）の先行カットが23日、公開された。【場面写真】さわやかな雰囲気！高校時代の吉澤要人＆雨宮翔本作は、ろじ氏による同名コミックス（月刊マガジンビーボーイ連載／リブレ刊）が原作。感情が表情に出ないのに言葉と行動はまっすぐな横井湊