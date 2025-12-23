俳優の松本怜生が、きょう23日発売の雑誌『CanCam』（小学館）2月号の特集「今日はキミと、もぐもぐ記念日」に登場する。【別カット】抹茶ドリンクをグッと飲む松本怜生松本は、2022年に俳優デビューし、24年に出演したNHK連続テレビ小説『おむすび』の風見亮介役で脚光を浴びた。25年は『シンデレラ クロゼット』でW主演を務め、現在はテレビドラマ『プロパガンダゲーム』、配信ドラマ『人間標本』に出演中。さらに、26年はNH