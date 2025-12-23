俳優の高石あかり（※高＝はしごだか）主演を務める、NHK連続テレビ小説『ばけばけ』（月〜土前8：00NHK総合※土曜日は1週間の振り返り／月〜金前 7：30NHKBS、BSプレミアム4K）の第63回（24日）の場面カットが公開されている。【写真あり】相関図に“変化”新キャラが追加された！前回は、トキ（高石あかり）がヘブン（トミー・バストウ）の家で働いている間に、銀二郎（寛一郎）が松野家を訪ねてくる。勘右衛