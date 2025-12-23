FIFA(国際サッカー連盟)は、日本時間22日に最新のFIFAランキングを発表しました。日本は前回と変わらず18位。その日本を含め、上位33チームの順位も変動はありませんでした。おさらいすると、1位はスペインで、2位はアルゼンチン、3位がフランス。日本時間4月1日に日本と親善試合を行うイングランドが4位と続いています。日本が2026年ワールドカップのグループリーグで対戦するオランダは、7位に位置しています。次回は、2026年1月