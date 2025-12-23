【モデルプレス＝2025/12/23】アミューズ所属俳優による恒例のファン感謝祭「SUPER HANDSOME LIVE」、通称「ハンサムライブ」の20周年公演「Amuse Presents 20th Anniversary ULTRA HANDSOME LIVE 2025“ZERO”」が、12月27日、28日の2日間、パシフィコ横浜国立大ホールにて開催。モデルプレスでは同イベントに出演する細田佳央太にインタビューを実施し、本番を控える心境を聞いた。【写真】アミューズ俳優が豪華集結 20周年「ハ