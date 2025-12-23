【モデルプレス＝2025/12/23】タレントの村重杏奈が12月22日、自身のInstagramを更新。ショート丈のニット姿を公開した。【写真】27歳元アイドル「着こなしが素敵」美ウエスト見せコーデ◆村重杏奈、美ウエストのぞくショートニット姿披露村重は「はい！退勤！最近22時には寝てる村重です」とつづり、コーディネート写真を投稿。ショート丈のニットにデニムパンツを合わせた美しいウエストがちらりとのぞくショットを披露した。ま