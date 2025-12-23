元大リーガーで野球解説者の五十嵐亮太氏（46）が、2025年12月22日にユーチューブを更新し、大リーグのシカゴ・ホワイトソックスに入団した村上宗隆外野手（25）の契約内容について「あえて2年契約にしたと思う」との見解を示した。 「周りの予想を下回っている感じはするが、契約内容はいい」米メディアによると、村上は22日（日本時間）にホワイトソックスと2年総額3400万ドル（約53億7000万円）の契約を結んだ。 当初、米メディ