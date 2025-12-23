ÉÔµù¤Î±Æ¶Á¤Ï¡©´ôÉì¸©¹â»³»Ô¤ÇÇ¯Ëö¹±Îã¡Ö±ö¤Ö¤ê»Ô¡×¤Ç¤¹¡£ ¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û1ËÜ25Ëü±ßÄ¶¤â Ç¯Ëö¹±Îã¤ÎŽ¢±ö¤Ö¤ê»ÔŽ£ ´¨¤Ö¤ê¤ò±öÄÒ¤±¤Ë¤·¤¿ÈôÂÍÃÏÊý¤ÎÇ¯±Û¤·Ž¥Àµ·î¤Ë·ç¤«¤»¤Ê¤¤¤´¤Á¤½¤¦ ÉÔµù¤Î±Æ¶Á¤Ï¡© ´ôÉìŽ¥¹â»³»Ô ¡Ö±ö¤Ö¤ê¡×¤Ï¡¢´¨¤Ö¤ê¤ò±öÄÒ¤±¤Ë¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢ÈôÂÍÃÏÊý¤ÎÇ¯±Û¤·¤äÀµ·î¤Ë·ç¤«¤»¤Ê¤¤¤´¤Á¤½¤¦¤Ç¤¹¡£ ¸áÁ°8»þ¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡Ö±ö¤Ö¤ê»Ô¡×¤Ç¤ÏÉÙ»³¤äÀÐÀî¤Ç³Í¤ì¤¿¤Ö¤ê¤ò»È¤Ã¤¿±ö¤Ö¤ê8ËÜ¤¬ÊÂ¤Ó¡¢°ÒÀª¤Î¤¤¤¤¤«¤±À¼¤È¤È¤â¤Ë¼¡¡¹¤È