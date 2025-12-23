夫の愚痴を親身に聞いてくれていたママ友。彼女の本当の狙いを知ったとき、知人は思わずぞっとしてしまいました。知人から聞いたお話を紹介します。 仲の良いママ友 私は小学生の子どもがいる主婦です。仲の良いママ友にB子という人がいました。 子ども同士が同じクラスのB子とは、月に1回はランチに行くなど親しく付き合っていました。 夫の話ばかり 子どもの運動会に、夫と2人で観戦に行った私。 学校ではB子とそのご主