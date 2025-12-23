º£Ç¯¤â¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥É¥é¥Þ¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì»ëÄ°¼Ô¤òÌ¥Î»¤·¤¿¤¬¡¢12·î¤â»Ä¤ê¤ï¤º¤«¡£½©¥¯¡¼¥ë¤Î¥É¥é¥Þ¤â¤¢¤é¤«¤¿ºÇ½ª²ó¤ò·Þ¤¨¤¿¡£ºòÇ¯¤ÏÎ®¹Ô¸ìÂç¾Þ¤â¼õ¾Þ¤·¤¿°¤Éô¥µ¥À¥ò¡Ê55¡Ë¼ç±é¤Î¡ØÉÔÅ¬ÀÚ¤Ë¤â¤Û¤É¤¬¤¢¤ë¡ª¡Ù¡ÊTBS·Ï¡Ë¤¬Âç¤­¤ÊÏÃÂê¤Ë¡£º£Ç¯¤Î²Æ¤âÆ±¤¸¤¯°¤Éô¼ç±é¤Î¡Ø¤·¤¢¤ï¤»¤Ê·ëº§¡Ù¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¡Ë¤¬¹¥É¾¤Ç¡¢°¤Éô¤Ï¡ÈÏ¢¾¡¡É¡£½©¥É¥é¥Þ¤Ç¤Ï¡Ø¤¸¤ã¤¢¡¢¤¢¤ó¤¿¤¬ºî¤Ã¤Æ¤ß¤í¤è¡Ù¡ÊTBS·Ï¡Ë¤Ç¡¢ÂåÌò¤Ç¼ç±é¤òÌ³¤á¤¿ÃÝÆâÎÃ¿¿¡Ê32¡Ë¤¬¡È¥Ï¥Þ¤êÌò¡É¤È