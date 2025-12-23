日本駐車場開発（2353、東証プライム）。商業施設などの転貸型月極駐車場の運営を軸に、傘下企業でのスキー場開発やテーマパーク・宿泊事業展開を積極化している。【こちらも】磁気式医療器具のコラントッテ、好収益を走る株価も順調前2025年7月期で見ると、こんな具合。*駐車場事業: 新規契約数177物件（解約64物件）、前年度比113物件増。国内の運用件数1512物件、運営台数4万7638台。海外の運営駐車物件数はタイへの注