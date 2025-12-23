2025Ç¯¤Î¡Ö24»þ´Ö¥Æ¥ì¥Ó¡×¤Ç¡¢¹âÃÎ¸©Æâ¤Î¥¤¥ª¥ó¥°¥ëー¥×¤Ë´ó¤»¤é¤ì¤¿´óÉÕ¶â¤ÎÂ£Äè¼°¤¬¡¢¹âÃÎÊüÁ÷¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£12·î23Æü¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥Õ¥¸¤Î·î¸¶Ê¸»Ò¡¦¼¹¹ÔÌò°÷¤Ê¤É¥¤¥ª¥ó¥°¥ëー¥×¤Î´Ø·¸¼Ô¤¬¡¢¹âÃÎÊüÁ÷¤òË¬¤ì¤Þ¤·¤¿¡£2025Ç¯¤Î¡Ö24»þ´Ö¥Æ¥ì¥Ó¡×¤Ë¤Ï¡¢¸©Æâ¤ÇÌó716Ëü±ß¤Î´óÉÕ¤¬´ó¤»¤é¤ì¡¢¤³¤Î¤¦¤ÁËÜÉôÊç¶â²ñ¾ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¥¤¥ª¥ó¥âー¥ë¹âÃÎ¤ä¸©Æâ¤Î¥Þ¥ë¥Ê¥«¤Ê¤É¡¢¥¤¥ª¥ó¥°¥ëー¥×¤ÎÊç¶â½ê¤Ë¤Ï¤¢¤ï¤»¤Æ249Ëü±ß¤¢¤Þ¤ê