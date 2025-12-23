（記者）「現場では捜査員による鑑識が続いているため、周辺の道路では規制線が張られ近づくことができません」22日、静岡･長泉町の住宅で起きた、現金約1000万円が奪われた強盗事件。現場では事件から一夜明けても鑑識作業が続けられていました。警察によりますと、午前1時ごろ80代の夫婦が2階の寝室で寝ていたところ、突然押し入ってきたという3人の男。テープで手首を縛られたうえ、口をふさがれたといいます。夫は自力で