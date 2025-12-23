大阪・カンテレは２３日、年末特番「笑渦ＷＡＲＡＵＺＵ２０２５」（３０日・後４時２０分＝関西ローカル）」の概要を発表。西川きよしとザ・ぼんちが“エモすぎるコメント”で視聴を呼びかけた。見取り図とミルクボーイがＭＣを務めるお笑い特番の第２弾。舞台が３６０度客席に囲まれたコロシアムスタイルになっており、演者の緊張感はハンパない。収録を終えたきよしは「やっぱり一番気になっていたのはザ・ぼんち。楽屋も隣