¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹ÂçÂ¼¤ÎPRÂâ¤¬23Æü¡¢²¬»³»ÙÉô¤Î¼é²°ÈþÊæ¤òÈ¼¤¤¡¢¥¹¥Ý¥Ë¥ÁÌ¾¸Å²°¥ª¥Õ¥£¥¹¤òË¬¤ì¡¢¡ÖPG1Âè14²ó¥¯¥¤¡¼¥ó¥º¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¡×¡Ê28¡Á31Æü¡Ë¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤¿¡£¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹ÂçÂ¼¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¤Î¤ÏÂè1²ó¡¢Âè6²óÂç²ñ¤ËÂ³¤¤¤ÆºÇÂ¿¤Î3ÅÙÌÜ¡£Ï¢ÇÆ¤òÁÀ¤¦±óÆ£¥¨¥ß¡Ê¼¢²ì¡Ë¡¢²ÆÅß¤Î½÷²¦¤òÁÀ¤¦³ùÁÒÎÃ¡ÊÂçºå¡Ë¡¢2·î¤Î¿·ÀßPG1ÇÆ¼Ô¤ÎÊ¿¹âÆàºÚ¡Ê¹áÀî¡Ë¤é¤¬½Ð¾ì¡£26Æü¤«¤é¤Î¥·¥ê¡¼¥ºÀï¤Ë¤ÏÃÏ¸µ¤«¤é»³¸ý¿¿´î»Ò¤¬½Ð¾ì¤¹¤ë¡£Çä¤ê¾å¤²ÌÜÉ¸¤Ï230