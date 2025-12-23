¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¢ÎáÏÂ¥í¥Þ¥ó¤Î¹âÈæÎÉ¤¯¤ë¤Þ¤¬22Æü¹¹¿·¤Î¥³¥ó¥Ó¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ÇÌ¡ºÍÆüËÜ°ì·èÄêÀï¡ÖM¡Ý1¥°¥é¥ó¥×¥ê2025¡×¤Î¿³ºº°÷¤òÌ³¤á¤¿¾Ð¤¤ÈÓ¤ÎÅ¯É×¤Ë¸ÀµÚ¤·¤¿¡£Å¯É×¤Ï13ÆüÊüÁ÷¤Î¡Ö½÷·Ý¿ÍNo.1·èÄêÀïTHE W 2025¡×¤Î¿³ºº°÷¤ò¤È¤â¤ËÌ³¤á¤Æ¤¤¤¿Áú¹ß¤êÌÀÀ±¤ÎÁÆÉÊ¤ÎÄ¹¼Ü¿³ºº¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¡¢¥Ð¥È¥ë¤òÅ¸³«¡£Å¯É×¤ÏËÁÆ¬¤Î¿³ºº°÷¾Ò²ð¤Ç¡¢MC¤Îº£ÅÄ¹Ì»Ê¤«¤é1¿ÍÈô¤Ð¤µ¤ì¤Æ¾Ò²ð¤µ¤ì¡ÖÏÃÂê¤Î¿Í¡ªº£¡¢ÃíÌÜ¤Î¿Í¡ª°ìÈÖ¤ÎÃíÌÜ¤Î¿Í¡ª¥Í¥Ã¥È¥Ë