¥¢¥¹¥È¥ó¡¦¥ô¥£¥é¤Ïº£Åß¤Î°ÜÀÒ»Ô¾ì¤Ç¥È¥Ã¥Æ¥Ê¥à¤Ë½êÂ°¤¹¤ëFW¥Ö¥ì¥Ê¥ó¡¦¥¸¥ç¥ó¥½¥ó¤Î³ÍÆÀ¤Ë¶½Ì£¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£±Ñ¡ØTEAMTALK¡Ù¤¬Êó¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£2023Ç¯²Æ¤Ë¥Î¥Ã¥Æ¥£¥ó¥¬¥à¡¦¥Õ¥©¥ì¥¹¥È¤è¤ê¥È¥Ã¥Æ¥Ê¥à¤Ë²ÃÆþ¤·¤¿Æ±Áª¼ê¡£23-24¥·¡¼¥º¥ó¤Ï¸ø¼°Àï38»î¹ç¤Ç5¥´¡¼¥ë11¥¢¥·¥¹¥È¡¢ºò¥·¡¼¥º¥ó¤Ï¸ø¼°Àï51»î¹ç¤Ç18¥´¡¼¥ë7¥¢¥·¥¹¥È¤ò¥Þ¡¼¥¯¤È¥È¥Ã¥Æ¥Ê¥à¤Î¹¶·â¤ò¸£°ú¡£¤µ¤é¤Ëºò¥·¡¼¥º¥ó¤ÎEL·è¾¡Àï¤Ç¤Ï·è¾¡¥´¡¼¥ë¤ò·è¤á¡¢¥¯¥é¥Ö¤Ë¥¿¥¤¥È¥ë¤ò¤â¤¿