世界４団体スーパーバンタム級統一王者・井上尚弥（３２）＝大橋＝、ＷＢＡ・ＷＢＣ・ＷＢＯ世界スーパーバンタム級１位の中谷潤人（２７）＝Ｍ・Ｔ＝らが参戦する「ＴＨＥＲＩＮＧＶ：ナイト・オブ・ザ・サムライ」（２７日、サウジアラビア・リヤド、、モハメド・アブドゥー・アリーナ）は、ＮＴＴドコモ運営の映像配信サービス「Ｌｅｍｉｎｏ」でペイ・パー・ビュー配信（ＰＰＶ）される。ＮＴＴドコモは２３日、実況・