俳優・中村雅俊と五十嵐淳子夫妻の三女・中村里砂が“メンテナンス”終わりの写真を公開し、話題になっている。２３日までに自身のインスタグラムで「まだ撮影やイベントが続くので、年内最後に駆け込みメンテ！」と書き始め、キャミ姿での写真をアップ。「髪は数年染めてないのでいつもトリートメントとカットのみ。ケア頑張ってるからか傷まなくてちぎれないので、無限に長くなるヘアを一定の長さで調整してもらってます