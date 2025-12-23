牛丼チェーン「松屋」は12月23日、「煮込みビーフシチューハンバーグ」を発売した。〈販売ラインアップ（価格は税込）〉〈1〉煮込みビーフシチューハンバーグ定食（1,280円）〈2〉煮込みビーフシチューハンバーグ（1,180円）※テイクアウト可能。松屋「煮込みビーフシチューハンバーグ定食」「煮込みビーフシチューハンバーグ」「煮込みビーフシチューハンバーグ」は、鉄皿にハンバーグとポテトサラダを盛り付け、牛肉入りのコク深