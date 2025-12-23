日本発のBean to Barチョコレート専門店Minimalから、冬だけの特別なチョコレートパフェが登場します。世界各国のカカオを使い、まるで産地を旅するように味わえる構成は、チョコレート好きにはたまらない魅力。今回は、冬にぴったりな苺と組み合わせた限定仕様で、見た目も味わいも満足感たっぷり。寒い季節にこそ楽しみたい、Minimalならではのご褒美パフェです♡ 3大陸3カ国のカカオを巡る贅沢パフェ