宮城県・仙台TRビルで来年1月4日まで開催中の『全スーパー戦隊展』仙台会場。仙台の地で“クリスマス”を迎えるイベント。スーパー戦隊におけるクリスマスといえば、サンタクロース…ではなく、シャケ。華やぐクリスマスの仙台に“あの怪人”がやってくる。史上初前代未聞の“サモーン・シャケキスタンチン”クリスマススペシャルグリーティングの実施が決定。23日には、サモーンの声を担当した声優の津久井教生のコメントが到着