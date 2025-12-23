歌舞伎俳優の八代目市川染五郎（20）が23日放送のテレビ朝日「徹子の部屋」（月〜金曜後1・00）にゲスト出演。父・十代目松本幸四郎（52）から学んだことについて語った。祖父は二代目松本白鸚、父は幸四郎という歌舞伎一家に生まれ、12歳で染五郎を襲名した歌舞伎界のプリンス。司会の黒柳徹子から「お父さまの幸四郎さんから、こういうこと教わったっていうことはあります？何か」と問われ、染五郎は「だいたい今までやら