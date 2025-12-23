赤沢経済産業大臣がきょうの閣議後会見で、あすから「都内の病院に入院する」と公表しました。元々予定していた健康管理のための軽微な手術で公務との兼ね合いから入院は12月24日から1月5日にしたということです。城内日本成長戦略担当大臣を臨時代理とする手術当日以外は必要に応じて、赤沢大臣が報告をうける予定で「経済産業行政に支障のないようにしてまいりたい」としています。