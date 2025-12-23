赤沢亮正経産相赤沢亮正経済産業相は23日の閣議後記者会見で、24日から1月5日まで東京都内の病院に入院し手術を受けると発表した。「健康管理のための軽微な手術」と説明している。手術を受ける25日は城内実経済財政担当相が代理を務める。それ以外の期間について、赤沢氏は「必要に応じて報告を受け、経済産業行政に支障のないようにする」とした。