修復を終えた、上杉謙信が着用したとされる甲冑＝23日午前、山形県米沢市戦国武将の上杉謙信が着用したとされる甲冑が、1年以上の修復作業を終えて謙信を祭る上杉神社（山形県米沢市）に戻った。神社が23日、納品作業を公開した。跡を継いだ初代米沢藩主景勝の甲冑も一緒に修復され、併せて来年度に公開する予定。謙信の甲冑は「色々威腹巻」で、国の重要文化財に指定されている。室町時代中期〜後期に作られ、紅花や藍で染め