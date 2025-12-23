イルミネーションの季節は、クリスマスやデートを連想する人も多いはず。そこでウォーカープラスがこれまで紹介してきたたくさんの漫画のなかから、恋愛にまつわる漫画やクリスマスがより楽しくなるエピソードなど、特に反響のあった作品をピックアップしてお届けする。漫画「放課後おまじない倶楽部」イルミやクリスマスの時期ならではの漫画をピックアップ■【1】知るともっと楽しいクリスマスの伝承創作漫画「放課後おまじない