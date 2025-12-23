公益社団法人日本広告審査機構（JARO）は12月22日、2025年度上半期（4月〜9月）の広告苦情レポートを公開しました。その結果、総苦情件数は7088件にのぼり、前年同期比で約1.7倍に急増。中でも、ウェブ広告などにおける「不快な表現」や「性的表現」に対する苦情が突出して増えている実態が明らかになりました。【その他の画像・さらに詳しい元の記事はこちら】■電子書籍・動画配信分野への苦情が「545％」増スマホを見て