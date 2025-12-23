「魯迅先生、この図書館には読む価値のある本がありますか？」「まずは古典をおすすめします。『史記』は『史家の絶唱、無韻の離騒』と称えられ、歴史の興亡や人間の善悪を見ることができます。『詩経』も見逃せません。素朴でありながら感動的な詩句は人々の生き生きとした感情や暮らしを映し出しています」。この対話は首都図書館新館の北京都市図書館のメタバース体験館で行われたものだ。光明網が伝えた。質問に答えたのはAI（