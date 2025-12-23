中国商務部の報道官は12月22日、ネクスペリア半導体問題に関する記者の質問に対し、「中国政府は世界の半導体サプライチェーンに対する責任ある態度に基づき、コンプライアンスを順守し、民間用途のチップ輸出許可措置を実施し、半導体サプライチェーンの安定かつ円滑な運用に必要な条件を整えた」と述べ、関連企業は協議を通じて内部紛争を速やかに解決するよう促しました。報道官は、ネクスペリア半導体問題の根源はオランダ政府