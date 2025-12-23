2026年1月～3月の天候はどうなる？ 気象庁はきょう23日（火）に、2026年1月～3月の全国の天候の見通しを発表しました。 【画像をみる】3か月予報2026年1月～3月の気温・降水量・降雪量の予想は？ 寒気の影響を受けにくいため、北日本では平年並みか高い気温になりそうです。 降水量は低気圧の影響を受けにくくなることで、東日本と西日本の太平洋側、そして沖縄・奄美で少なくなる見込みです。降雪量はほ