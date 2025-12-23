Áí½ÅÎÌ763kg¡¢¡ÈÈîËþÍî²¼·ÏÂÄÅ·»È¡É¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë³èÆ°¤¹¤ë½÷À­8¿ÍÁÈ¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡Ö¤Ó¤Ã¤¯¤¨¤ó¤¸¤§¤ë¡×¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¡¢À¸À¥¤à¤®¡Ê°¦¾Î¡§¤Ê¤Þ¤à¤®¤Á¤ã¤ó¡Ë¤µ¤ó¤¬É¨¤ÎÎÅÍÜ¤Î¤¿¤á¡¢Ç¯ËöÇ¯»Ï¤ÎÊ£¿ô¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î½Ð±é¤ò¸«¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ ¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡Ú ¤Ó¤Ã¤¯¤¨¤ó¤¸¤§¤ë¡¦À¸À¥¤à¤® ¡Û°å»Õ¤«¤é¡ÖÉ¨¤ÎÎÅÍÜ¤ª¤è¤Ó°ÂÀÅ¤¬É¬Í×¡×¤È¿ÇÃÇÇ¯ËöÇ¯»Ï3¥¤¥Ù¥ó¥È·çÀÊ¤Ø¸ø¼°X¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ë¤è¤ëÈ¯É½¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÀ¸À¥¤à¤®